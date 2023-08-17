Кадыров выступил против нововведений на свадьбах

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил против нововведений на чеченских свадьбах, так как они противоречат национальным обычаям. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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По мнению Кадырова, в последние годы мероприятия начали проходить иначе.

«В обществе вводятся совершенно абсурдные правила, в корне противоречащие религии и национальным обычаям», — указал он.

По мнению Кадырова, из-за этого люди становятся заложниками ситуации. Как считает глава региона, такие нововведения ведут к существенному росту расходов на организацию торжеств.

Кадыров объяснил, что в частности удалось искоренить такое явление, как воровство невесты.