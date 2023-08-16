Комик Данила Поперечный рассказал о переезде в США

Известный российский комик Данила Поперечный рассказал об ощущениях от переезда в США, где он живет с супругой, моделью и блогершей Полиной Чистяковой. В видео на своем YouTube-канале юморист заявил, что нормально перенес эмиграцию в отличие от жены.

© «Данила Поперечный» / YouTube

Поперечный отметил, что его супруге тяжело дался переезд. В то же время у комика, по его словам, с эмиграцией «вообще нет проблем». Юморист связал это с тем, что в прошлом ему доводилось жить за рубежом — в частности, на Украине и в Польше.

«У меня был продолжительный опыт того, что я живу в другой стране, где говорят на другом языке, который я не всегда понимаю. И в этом плане для меня переехать в Америку не такая большая проблема», — пояснил он.

Ранее Чистякова рассказала о проблеме, возникшей после переезда в Соединенные Штаты. Блогерша призналась, что долгое время не могла проводить свободное время без мужа из-за плохого знания английского языка.