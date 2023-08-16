Актриса Борзова раскрыла размер своей пенсии

Актриса Елена Борзова сообщила в беседе с aif.ru, что получает пенсию суммой 50 тысяч рублей.

Борзова отметила, что из них 25 тысяч — это обычная пенсия, а остальное является доплатой как лауреату Государственной премии СССР. Артистка удостоилась награды за роль Ганны в картине Виктора Турова «Люди на болоте».

«Митя Золотухин мне как-то сказал: «Лена, ты знаешь, что тебе полагается доплата?» Как выяснилось, актеры-лауреаты Госпремии имеют право на доплату в виде тройных минимальных пенсий», — поделилась артистка.

Елена Борзова окончила Школу-студию МХАТ в 1979 году. После выпуска она стала актрисой Московского Нового драматического театра. Позже она начала работать в Драматическом театре имени К. С. Станиславского и МХАТ имени М. Горького.

Борзова дебютировала в кино в 1973 году в картине «Письмо из юности». В фильмографии артистки более 60 ролей. Она играла в таких проектах, как «Не будите спящую собаку», «Близнецы», «Невеста», «Ранетки», «Путь к себе», «Понять. Простить».