«КП»: сын Сигала считает Москву своим домом

Сын актера Стивена Сигала Доминик считает Москву своим домом и активно изучает русский язык. Об этом «Комсомольской правде» рассказала его девушка, главный редактор журнала SCREENPAPER, «Краса России-2015» Айрин Данилова.

Данилова рассказала, что познакомилась с Сигалом-младшим на светском мероприятии в Москве. Сначала они договорились о сотрудничестве и обсуждали продвижение его бренда, а затем сблизились и начали ходить на свидания.

По словам Даниловой, сын актера почти полностью провел последний год в России, хотя у него есть друзья в разных странах и обычно он много путешествует.

«Мы, наверное, такие люди, которые не привязаны к одному месту, хоть и считаем Россию, и в частности Москву, нашим домом», - подчеркнула она.

Данилова рассказала, что Сигал-младший активно учит русский язык, все чаще выбирает русскую кухню, очень любит борщ и пельмени. Вместе они посетили Санкт-Петербург и Алтай.

В 2016 году Стивен Сигал получил гражданство РФ. В 2018-м в МИД России объявили о назначении актера своим специальным представителем по вопросам российско-американских гуманитарных связей.

Сигал рассказывал, что его предки по отцовской линии жили в Приморье.