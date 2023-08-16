«КП»: сын Сигала считает Москву своим домом
Сын актера Стивена Сигала Доминик считает Москву своим домом и активно изучает русский язык. Об этом «Комсомольской правде» рассказала его девушка, главный редактор журнала SCREENPAPER, «Краса России-2015» Айрин Данилова.
Данилова рассказала, что познакомилась с Сигалом-младшим на светском мероприятии в Москве. Сначала они договорились о сотрудничестве и обсуждали продвижение его бренда, а затем сблизились и начали ходить на свидания.
По словам Даниловой, сын актера почти полностью провел последний год в России, хотя у него есть друзья в разных странах и обычно он много путешествует.
«Мы, наверное, такие люди, которые не привязаны к одному месту, хоть и считаем Россию, и в частности Москву, нашим домом», - подчеркнула она.
Данилова рассказала, что Сигал-младший активно учит русский язык, все чаще выбирает русскую кухню, очень любит борщ и пельмени. Вместе они посетили Санкт-Петербург и Алтай.
В 2016 году Стивен Сигал получил гражданство РФ. В 2018-м в МИД России объявили о назначении актера своим специальным представителем по вопросам российско-американских гуманитарных связей.
Сигал рассказывал, что его предки по отцовской линии жили в Приморье.
В марте 2023-го актер принял участие в учредительном съезде Международного движения русофилов и назвал себя «на миллион процентов русским». Сигал рассказал, что его отец был русским, а его мать - американка с немецкими, голландскими и английскими корнями - была погружена в русскую культуру.