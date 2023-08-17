В Кавказском заповеднике посчитали популяцию медведей

В Кавказском государственном биосферном заповеднике завершился учет медведей, который состоялся в июне. Как правило, с 4 по 10 июня у медведя на Кавказе происходит гон, большинство косолапых находятся в альпийской зоне, и при ясной погоде их можно легко заметить. В этом году остаточный снежный покров сдвинул время учета на более поздний срок, из-за чего не было обнаружено брачных скоплений медведей. Об этом сообщили в пресс-службе Кавказского заповедника.

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- Встречены десять медведиц с медвежатами сеголетками: шесть медведиц с одним медвежонком, две с двумя, две с тремя медвежатами, - отметил ведущий научный сотрудник Кавказского заповедника Сергей Трепет. - Четыре раза встретились медвежата-сеголетки без медведицы. Дважды встретилась медведица с двумя годовалыми медвежатами и три раза с одним годовалым медвежонком. Итого, общая численность самок, которые были с медвежатами, составила 18 особей, годовалых медвежат - семь, медвежат сеголетков 17.

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Наиболее эффективно учет прошел на участках Бамбаки, Джуга, Ятыргварта, Ачипста, Сергиев Гай. Общее количество учтенных в этих районах медведей достигло 87, или 58 процентов всех учтенных особей. С трех участков - Синяя, Чугуш, Хуко - данные еще обрабатываются. На участке Атамажи медведи не были обнаружены. Низкие показатели в этом году отмечены для нескольких традиционно «медвежьих» участков - Лагонаки, Тыбга, М. Чура - всего по три одиночных медведя.

- Одна из важнейших задач заповедника - научная деятельность, - рассказал директор Кавказского заповедника Сергей Шевелев. - Летопись природы в заповеднике ведется с 1927 года. И нам важно наблюдать - как каждый год меняется природа, как меняется численность животных, анализировать, с чем это связано. И ежегодный учет животных - обязательная работа научных сотрудников.