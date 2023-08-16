В России резко вырос спрос на представителей трех профессий

В России резко вырос спрос на представителей трех офисных профессий
Спрос на офисных специалистов в РФ за последний год увеличился на 14%. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на результаты исследования сервиса по поиску работы и персонала «Зарплата.ру».
Больше всего на рынке труда выросла потребность в копирайтерах (на 63% в годовом выражении), финансовых менеджерах (на 43%), юристах (на 42%) и специалистах по SMM (на 28%). Аналитики отмечают, что в прошлом году спрос на эти категории работников ощутимо сократился на фоне ухода из страны ряда зарубежных организаций.
Также отмечается рост медианной зарплаты офисных работников — на 10%. Больше всего она выросла у юрисконсультов — на 18%. Также повышение отмечают у финансовых менеджеров (15%) и офис-менеджеров (6%).
Одновременно с этим увеличились и зарплатные ожидания, причем у женщин они растут быстрее, чем у мужчин — 12 и 5% соответственно. Зарплатные ожидания SMM-менеджеров увеличились на 18%, экономистов — на 15%, а бухгалтеров, секретарей и юрисконсультов — на 12%.
Как отметил глава департамента аналитики «Зарплаты.ру» Юрий Михеев, текущая динамика объясняется продолжающейся трансформацией рынка после ухода зарубежных компаний. Если отечественные предприятия раньше занимали выжидающую позицию, то теперь наоборот, увеличили бюджеты и активно занимают освободившееся место на рынке.