Кнайсль рассказала, что для нее рязанская деревня лучше Мальдив

"Мне нравится жизнь здесь. Я понимаю этот мир, я понимала его, когда была девушкой. Бабушки, яблочки, лето, плавать в реке. Это хорошая жизнь. Мне не нужны Мальдивы или Сейшелы. Это лучше", - сказала она, отвечая на вопрос о ее жизни в деревне.