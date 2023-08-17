Синоптик сообщил, когда закончится лето в средней полосе России

В среду, 23 августа, в среднюю полосу России придет похолодание, температура воздуха будет колебаться от 16 до 21 градуса. Об этом в четверг, 17 августа, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он отметил, что в выходные температура будет держаться на уровне 22-27 градусов тепла. Во вторник она опустится до плюс 20-25, а уже со среды начнется похолодание.

— Однако если быть абсолютно точным, то метеорологическое лето заканчивается лишь когда среднесуточная температура воздуха устойчиво переходит через отметку в плюс 15 градусов в сторону более низких значений, и, например, в Москве, по новым климатическим нормам, это происходит только 2 сентября, — написал Леус в своем Telegram-канале.

В среду, 16 августа, главное управление МЧС России по Москве выпустило предупреждение об аномальной жаре в столичном регионе в период с 16 по 18 августа.

Далеко не все легко переносят аномально высокие температуры. О том, как пережить зной, «Вечерней Москве» рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.