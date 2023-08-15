Вдова Градского сообщила в полицию об ограблении дома
Марина Коташенко, вдова певца Александра Градского, написала заявление в полицию об ограблении дома. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Градская сообщила в своем заявлении, отметил источник, что неизвестные злоумышленники похитили из ее дома в деревне Новоглаголево посуду, стулья и проектор.
Собеседник телеканала уточнил, что сумма ущерба пока неизвестна.
Напомним, что 16 января 2022 года на Марину Конашенко напали четверо граждан Таджикистана. Подробности ограбления она назвала только в августе.
По ее словам, злоумышленники вынудили ее отдать им 290 тыс. евро, 290 тыс. долларов и 57 млн рублей.
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