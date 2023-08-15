Гармаш предложил с первого класса объяснять детям значение интернета

«Хорошо бы в первом классе читать определённый курс детям, что такое интернет. Чтобы они понимали: то, что выписанное из книги собственной рукой, станет твоими знаниями и памятью. Всё, что скачано, так же выкачается в одну секунду», — сказал Гармаш.