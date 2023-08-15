10 - 12 августа курорт Mriya Resort & SPA* отметил девятилетие. Концепция необходимости объединения людей и поиск внутренней гармонии стала темой всего праздника. Организаторы торжества постарались раскрыть ее, подготовив обширную программу мероприятий.

© Mriya

Гостям курорта предложили прослушать лекции о здоровье и духовном развитии, принять участие в тематическом public-talk, посетить расслабляющие практики и мастер-классы, оздоровительные программы и SPA-процедуры, направленные на поиск внутреннего баланса. Также организаторы торжества подготовили подарки и сюрпризы.

Mriya

Одним из них стало выступление первого в мире танцующего симфонического оркестра CONCORD ORCHESTRA с новым рок-шоу «Рождение мира». Зрители могли в реальном времени проголосовать на сайте оркестра и тем самым повлиять на финал интерактивного шоу.

В этот же день на сцену поднялись Filatov & Karas (Дмитрий Филатов и Алексей Осокин) – хедлайнеры праздничного концерта, лауреаты международных конкурсов и одни из самых востребованных музыкантов России.

Mriya

Также на протяжении всех трех дней гости Mriya Resort & SPA* могли совершить большое гастрономическое путешествие. Шеф-повара курорта разработали несколько концепций гастро-ужинов, которые позволили гостям посмотреть с иной стороны на высокую кухню и расширить горизонт вкусовых впечатлений. Например, в рамках иммерсивного ужина «Восхождение к Фудзи» гостям предложили погрузиться в атмосферу Востока, послушать путевые заметки легендарного японского поэта Мацуо Басё и почувствовать ее «на языке».

Поиск внутренней гармонии и баланса, познание мироустройства, духовное развитие и объединение людей – темы, которые откликаются в каждом человеке, считает Самвел Саруханян, генеральный директор курорта Mriya Resort & SPA.

«Курорт Mriya Resort & SPA всегда был уникальной территорией, где каждый может соприкоснуться со своим внутренним «Я», расширить границы, окунуться в мир новых открытий. Мы празднуем в этом году 9 лет, за которые более 3 млн гостей посетили курорт. За это время у нас получилось поменять мировоззрение у многих гостей. (…) И, совершенно точно, каждый гость осознал важность качественного и полноценного отдыха».