«Симпсоны» 24 года назад предсказали Олимпиаду в Париже и падение курса рубля

В одном из эпизодов мультсериала «Симпсоны», вышедшем 24 года назад, зрители нашли предсказание Олимпиады в Париже и падения курса рубля.

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20-й эпизод 10-го сезона «Симпсонов» под названием «Старик и троечник» был выпущен в 1999 году и посвящен выбору места проведения Олимпийских игр. Он начинается со сценки, в которой на заседании Олимпийского комитета на проведение претендует Франция, представитель которой заявляет, что Париж станет отличной площадкой для Олимпиады, а потом плещет вином в лицо председателю.

Затем одетый в теплую шапку представитель России предлагает выбрать Москву, но получает неожиданное сообщение на пейджер.

«Рекомендую Москву, где за доллар дают семь рублей. 12 рублей, 60 рублей, тысячу рублей! Мне пора!» — говорит он и убегает.

XXXIII летние Олимпийские игры действительно пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже.

В понедельник утром, 14 августа, курс доллара на Мосбирже впервые за последние полтора года превысил 101 рубль. В последний раз американская валюта продавалась по такой цене 23 марта 2022 года. После он упал ниже 98 рублей.

Сериал «Симпсоны» впервые вышел 17 декабря 1989 года, в сценариях его эпизодов много шуток на актуальные социальные и политические темы. В мультсериале не раз находили предсказания различных событий: сериал предвидел выступление певицы Леди Гаги на Супербоуле, войны в Косово, трагедии с батискафом у «Титаника» и др.