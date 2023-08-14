Брыльска прокомментировала высказывания Талызиной о продаже белья на Мосфильме

Польская актриса Барбара Брыльска, сыгравшая одну из главных ролей в «Иронии судьбы», отреагировала на высказывания своей коллеги Валентины Талызиной. Об этом пишет портал «Абзац».

Валентина Талызина является одной из легенд советского и российского кино. В ее активе участие в таких картинах, как «Зигзаг удачи», «Афоня», «Ирония судьбы, или С легким паром» и десятках других.

В интервью газете «Аргументы и факты» она позволила себе ряд резких высказываний об актрисах, которые снимались вместе с ней в «Иронии судьбы». В частности, она рассказала, что Брыльска активно торговала на Мосфильме бюстгальтерами, трусами и чулками, которые привозила из Польши.

Брыльска заметила, что никогда и ничем не торговала. Вместе с тем, она действительно откликалась на просьбы друзей и привозила им разнообразное нижнее белье.