$101.04+2.83110.68+2.71

Российские туристы нашли замену Европе

Российские туристы стали чаще выбирать круизы по Нилу вместо закрытой Европы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Российский союз туриндустрии.

Российские туристы нашли замену Европе
© ТАСС

В РСТ отметили, что спрос на Египет в 2023 году оказался выше прошлогодних показателей. Причиной роста в союзе назвали акции раннего бронирования и «достаточный объем перевозки».

«Помимо традиционного пляжного отдыха, востребованы круизы по Нилу, которые часть туристов выбирают вместо закрытой Европы», — добавили в РСТ.

Эти данные также подтвердили туроператоры «Русский Экспресс» и Coral Travel. Согласно их информации, россияне активно бронируют путевки в Египет на ноябрь. Кроме того уже есть заявки на декабрь.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости