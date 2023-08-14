Российские туристы нашли замену Европе
Российские туристы стали чаще выбирать круизы по Нилу вместо закрытой Европы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Российский союз туриндустрии.
В РСТ отметили, что спрос на Египет в 2023 году оказался выше прошлогодних показателей. Причиной роста в союзе назвали акции раннего бронирования и «достаточный объем перевозки».
«Помимо традиционного пляжного отдыха, востребованы круизы по Нилу, которые часть туристов выбирают вместо закрытой Европы», — добавили в РСТ.
Эти данные также подтвердили туроператоры «Русский Экспресс» и Coral Travel. Согласно их информации, россияне активно бронируют путевки в Египет на ноябрь. Кроме того уже есть заявки на декабрь.
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