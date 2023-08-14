Обследование «Троицы» Рублева завершилось в центре Грабаря

В Центре имени Грабаря завершили обследование иконы »Троица» Андрея Рублева, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на реставрационную мастерскую.

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«Троицу» направили на реставрацию в Центр имени Грабаря 19 июля, до этого святыня выставлялась в храме Христа Спасителя. После того икону планируется передать Троице-Сергиевой лавре.

«Обследование завершилось. Сейчас этап анализа полученной информации. На ее основании будет выработана программа дальнейших мероприятий», — сообщила агентству заведующая отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности Центра Елена Проханова.

Ранее директор центра Дмитрий Сергеев объяснял, что сроки реставрации иконы Рублева могут оказаться больше ожидаемых. По его словам, в отношении такого сложного памятника «можно говорить о возможном увеличении срока». Перед экспертами не стоит задача установить рекорд по скорости, есть цель сохранить уникальный шедевр, подчеркнул он.