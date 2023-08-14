В Минэкономразвития прокомментировали задержку рейсов Red Wings из Антальи

Министерство экономического развития РФ внимательно следит за ситуацией в турецкой Анталье, где вторые сутки задерживаются рейсы авиакомпании Red Wings. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Как указано в сообщении, сотрудники Минэкономразвития постоянно находятся на связи с российскими дипломатами в Анталье. При этом в ведомстве подчеркнули, что вопросами транспортировки туристов занимает Росавиация.

«По информации ассоциации Турпомощь, в числе пассажиров задержанных рейсов — туристы, приобретавшие туры у компаний-туроператоров, а также индивидуальные путешественники», — уточнили в пресс-службе министерства.

В то же время представители ведомства пояснили, что пассажиров задержанных рейсов разместили в местных гостиницах.