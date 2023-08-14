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В Минэкономразвития прокомментировали задержку рейсов Red Wings из Антальи

Министерство экономического развития РФ внимательно следит за ситуацией в турецкой Анталье, где вторые сутки задерживаются рейсы авиакомпании Red Wings. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

В Минэкономразвития прокомментировали задержку рейсов Red Wings из Антальи
© РИА Новости

Как указано в сообщении, сотрудники Минэкономразвития постоянно находятся на связи с российскими дипломатами в Анталье. При этом в ведомстве подчеркнули, что вопросами транспортировки туристов занимает Росавиация.

«По информации ассоциации Турпомощь, в числе пассажиров задержанных рейсов — туристы, приобретавшие туры у компаний-туроператоров, а также индивидуальные путешественники», — уточнили в пресс-службе министерства.

В то же время представители ведомства пояснили, что пассажиров задержанных рейсов разместили в местных гостиницах.

Между тем Федеральное агентство воздушного транспорта РФ рекомендовало фирме Red Wings оперативно связаться с другими российскими авиакомпаниями и договориться о предоставлении дополнительных самолетов для перевозки туристов. Согласно последним данным, часть обязательств на себя может взять компания «Икар».

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