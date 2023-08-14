В Запорожской области выдали 300-тысячный российский паспорт

Паспорт гражданина РФ выдан 96-летнему жителю Васильевского района Запорожской области, сообщается на портале "МВД медиа" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк . Он стал 300-тысячным жителем региона, получившим российский паспорт.

"300-тысячный российский паспорт 96-летний житель Васильевского района Запорожской области получил из рук руководителя ВГА города Васильевки Натальи Романиченко и заместителя начальника УВМ ГУ МВД России по Запорожской области полковника полиции Леонида Маркова ", - приведены в сообщении слова официального представителя МВД России.

Волк отметила, что в Запорожской области продолжается активная работа по паспортизации. Сотрудники подразделений по вопросам миграции на данный момент получили уже более 300 тыс. заявлений на приобретение гражданства РФ от местных жителей.