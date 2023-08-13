Ливадийский Дворец - Финал главного автопробега лета - Путешествуй по России, путешествуй со Сбером

В пятницу, 11 августа, завершился главный автопробег этого лета - Путешествуй по России, путешествуй со Сбером. Он стартовал 5 августа в Санк-Петербурге и завершился в Крыму, в гостинице Mriya Resort & SPA. В рамках пробега журналисты и блогеры преодолели 3600 км, пересекли 12 регионов страны и побывали в Москве, Липецкой области, Воронеже, Ростов-на-Дону и Ялте. Финальный пункт пробега – Ливадийский дворец.

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Ливадийский дворец

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Крымский полуостров хранит в себе десятки необыкновенных мест. И это не только живописные пейзажи, отвесные скалы, лавандовые поля и горные вершины, но и культурные достопримечательности. Одна из таких «жемчужин» Крыма – Ливадийский дворец. «Рамблер» расскажет, почему каждому хоть раз в жизни стоит посетить это место.

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Последним сооружением Российской Империи, созданным для рода Романовых, стал Ливадийский дворец в Крыму — настоящее сокровище Южного берега Крымского полуострова.

Бывшая южная резиденция императоров находится на берегу Черного моря в поселке Ливадия в трех км от Ялты. Дворец был возведен в начале двадцатого века и соперничает с Воронцовским за звание самой роскошной резиденции Крыма.

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История дворца

Ливадия была куплена графом Потоцким в 1834 году у командира греческого Балаклавского батальона Ревелиотти. В имении Потоцкого был построен господский дом, оранжереи, а также заложен ландшафтный парк, а с 1861 года Ливадийское имение стало летней резиденцией императора Александра II и его семьи.

Рядом с Большим дворцом была построена Крестовоздвиженская церковь. А в 1911 году по проекту ялтинского архитектора Николая Петровича Краснова был построен новый Белый дворец для императора Николая II.

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Известно, что на строительство дворца было потрачено около четырех млн золотых рублей. Помогал Краснову молодой человек Александр Ротач, который позже стал знаменитым художником и реставратором.

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Современность

Ливадийский дворец получил статус музея в 1993 году. 16 июля 1994 года на втором этаже дворца в бывших личных комнатах царской семьи разместилась экспозиция «Романовы в Ливадии», которая рассказывает о том, как во дворце жили три поколения российских императоров.

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В настоящее время посетители дворца-музея могут познакомиться с двумя экспозициями. На первом этаже в парадных залах дворца размещена выставка, повествующая о ходе работы Ялтинской конференции 1945 года и о пребывании американской делегации во главе с президентом Рузвельтом в Ливадийском дворце. На втором этаже дворца в личных комнатах семьи Николая ΙΙ экспозиция рассказывает о жизни и отдыхе в Ливадии российских царей и членов их семей.

Что входит в Ливадийский дворец.

Кроме Большого дворца, в состав Ливадийского дворцово-паркового ансамбля, входят: Свитский (Пажеский) корпус, дворец министра двора барона Фредерикса, дворцовая Крестовоздвиженская церковь, а также красивейший парк с сохранившимися сооружениями (беседки, фонтаны) периода царского имения.

Рамблер

Рамблер

Кроме того, сейчас там расположены кардиологический санаторий «Ливадия» и Ливадийский парк площадью в 40 гектаров. В парке начинается Солнечная (Царская) тропа протяженностью около семи км.

Почему стоит посетить Ливадийский дворец

Дворец годами был местом, где вдохновлялись художники и поэты, композиторы и писатели, а его гостями в разное время были и мировые политики, и выдающиеся деятели искусств. В стенах этого места проходили международные конференции и встречи мирового уровня, а сейчас дворец открыт для каждого.

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