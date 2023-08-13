Эксперт предупредил о возможном подъеме заболеваемости коронавирусом осенью

Осенью в России начнется подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией, предупредил научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Виталий Зверев. Об этом пишет ТАСС.

Зверев пояснил, что «подъем заболеваемости обязательно будет - осенью, потому что коронавирус никуда не делся, он остался в человеческой популяции».

Ученый констатировал, что это обусловлено также тем, что в осенне-зимний период начинается циркуляция всех респираторных заболеваний. Он добавил, что подъем следует ожидать в октябре.

Новая линия омикрон-штамма коронавируса EG.5 (Eris) не представляет особой опасности, уточнил Зверев. Он пояснил, что он мало чем отличается от предыдущих вариантов «омикрона».