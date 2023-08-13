В Приморье из-за наводнения из леса вышли тигры

«Тигры и медведи все чаще встречаются на дорогах Приморья. Если раньше к людям их тянула нехватка еды, то сейчас наводнение заставляет выходить из леса. Хищников встречали уже в Надежденском и Уссурийском районах. Пока нападений не зафиксировано, но люди боятся, что звери могут неожиданно выскочить на дорогу и броситься к машине», — сообщило издание.