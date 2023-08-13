Умерла дочь советского ученого Сергея Королева

«Да, сыновья подтвердили информацию», — уточнила Исаева. Историк космонавтики Александр Железняков также рассказал, что Наталья ушла из жизни, добавив, что прощание с ней состоится 15 августа.

Наталья Королева была почетным гражданином города Королев в Московской области, который считается одним из центров российской космонавтики, ветераном труда, лауреатом Государственной премии СССР. Она являлась доктором медицинских наук, работала хирургом и профессором в Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова. Также Наталья числилась в Академии космонавтики им. К. Э. Циолковского. Она стала автором более 200 научных работ и нескольких книг о своем отце.