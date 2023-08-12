Актрису Веру Васильеву похоронили на Новодевичьем кладбище
Актрису театра и кино Веру Васильеву, которая умерла на 98-м году жизни, похоронили на Новодевичьем кладбище. Об этом пишет ТАСС.
По данным агентства, народную артистку СССР похоронили рядом с могилами хореографа Миры Кольцовой и диктора Игоря Кириллова.
Церемония прощания прошла в Театре сатиры, отпевание состоялось в храме Христа Спасителя.
В театр проститься с Васильевой пришли актеры Юрий Васильев и Максим Аверин, президент Театра Сатиры Александр Ширвиндт, многие другие общественные, политические и культурные деятели.
Ранее сообщалось, что всю недвижимость артистки унаследовала поклонница Дарья Милославская.
В частности, ей достались квартира в Арбатском переулке и загородный дом.
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