Веру Васильеву похоронили на Новодевичьем кладбище

Актрису театра и кино Веру Васильеву, которая умерла на 98-м году жизни, похоронили на Новодевичьем кладбище. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, народную артистку СССР похоронили рядом с могилами хореографа Миры Кольцовой и диктора Игоря Кириллова.

Церемония прощания прошла в Театре сатиры, отпевание состоялось в храме Христа Спасителя.

В театр проститься с Васильевой пришли актеры Юрий Васильев и Максим Аверин, президент Театра Сатиры Александр Ширвиндт, многие другие общественные, политические и культурные деятели.

Ранее сообщалось, что всю недвижимость артистки унаследовала поклонница Дарья Милославская.