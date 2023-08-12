Умерла актриса из "Улиц разбитых фонарей" Белла Ко

В Москве в возрасте 54 лет скончалась актриса Белла Ко, она снималась в знаковых сериалах, озвучивала героев голливудских лент, участвовала в дубляже компьютерных игр.

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О смерти артистки сообщает ИА "Регнум".

Белла Ко окончила ЛГИТМиК, мастерскую В.В. Норенко, жила актриса фактически на два города - у нее были проекты как в Москве, так и в Петербурге.

Вначале Белла Ко заявила о себе как об актрисе дубляжа. В 1999 году она озвучила мать Энди в "Истории игрушек". Затем принимала участие в дубляже "Иллюзии полета", "Тарзана 2", "Врага государства №1".