Выселенные из отелей в Турции дети вернулись в РФ

Деты, которых выселили из отеля в Турции из-за недобросовестных действий туроператора, вернулись в Россию. Об этом «РИА Новости» сообщили в посольстве РФ в Анкаре.

«С 9 августа при спонсорской помощи ряда туристических компаний на безвозмездной основе обеспечено возвращение восьми несовершеннолетних детей в возрасте от восьми до 14 лет авиатранспортом в Москву и Санкт-Петербург», — сказали в дипмиссии.

Там отметили, что на конец 11 августа все дети, пострадавшие от недобросовестных действий туроператора, вернулись в Россию.