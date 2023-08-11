Выселенные из отелей в Турции дети вернулись в РФ
Деты, которых выселили из отеля в Турции из-за недобросовестных действий туроператора, вернулись в Россию. Об этом «РИА Новости» сообщили в посольстве РФ в Анкаре.
«С 9 августа при спонсорской помощи ряда туристических компаний на безвозмездной основе обеспечено возвращение восьми несовершеннолетних детей в возрасте от восьми до 14 лет авиатранспортом в Москву и Санкт-Петербург», — сказали в дипмиссии.
Там отметили, что на конец 11 августа все дети, пострадавшие от недобросовестных действий туроператора, вернулись в Россию.
Ранее сообщалось, что 68 детей были выселены из отеля в Турции ночью из-за отсутствия дальнейшей оплаты проживания. Причиной этого стали недобросовестные действия «Колибри-Тур МСК» и ИП «Маркина Н.В», с которыми родители детей заключали договоры на оказание услуг по организации детского отдыха. По факту произошедшего возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.