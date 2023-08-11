Эксперт рассказал, что делать в случае возгорания электросамоката

Эксперт по пожарной безопасности МЧС по Московской области Виталий Бойко дал несколько советов о том, как действовать в случае возгорания электросамоката. Об этом сообщает «Газета.ру».

© РИА НОВОСТИ

По его словам, при зарядке самоката всегда нужно иметь поблизости огнетушитель. Кроме того, жителям многоэтажных домов также необходимо иметь спасательные маски, так как пожар может распространиться, и жителям придётся эвакуироваться.

«Самое главное, конечно же, отключить от зарядки электросамокат, чтобы подачи электроэнергии не было. Далее нужно уменьшить воздействие кислорода на аккумулятор, чем-то плотным его накрыть и тушить. Нужно воспользоваться углекислотным огнетушителем, который предназначен для начального очага возгорания», – рассказал эксперт.

Бойко также добавил, что углекислотные огнетушители сразу охлаждают аккумулятор самоката, что позволяет быстро остановить распространение огня. При этом порошковый огнетушитель тоже может помочь, хоть и менее эффективно.

Кроме того, эксперт дал несколько советов о том, как снизить вероятность возгорания электросамоката. В первую очередь Бойко советует следить за исправностью контактов проводов и соединений в зарядных устройствах.

«При зарядке должно быть хорошо проветриваемое помещение, чтобы в воздухе содержалось меньше концентрации вредных веществ и паров, которые дают возможность взрыву произойти. Не оставлять на ночь эти вещи на зарядке. Хорошо бы заряжать аккумуляторы не в квартирах, а на открытых площадках», – добавил он.