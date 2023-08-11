Эксперт рассказал, что делать в случае возгорания электросамоката

Эксперт МЧС рассказал, что делать в случае возгорания электросамоката
Эксперт по пожарной безопасности МЧС по Московской области Виталий Бойко дал несколько советов о том, как действовать в случае возгорания электросамоката. Об этом сообщает «Газета.ру».
По его словам, при зарядке самоката всегда нужно иметь поблизости огнетушитель. Кроме того, жителям многоэтажных домов также необходимо иметь спасательные маски, так как пожар может распространиться, и жителям придётся эвакуироваться.
«Самое главное, конечно же, отключить от зарядки электросамокат, чтобы подачи электроэнергии не было. Далее нужно уменьшить воздействие кислорода на аккумулятор, чем-то плотным его накрыть и тушить. Нужно воспользоваться углекислотным огнетушителем, который предназначен для начального очага возгорания», – рассказал эксперт.
Бойко также добавил, что углекислотные огнетушители сразу охлаждают аккумулятор самоката, что позволяет быстро остановить распространение огня. При этом порошковый огнетушитель тоже может помочь, хоть и менее эффективно.
Кроме того, эксперт дал несколько советов о том, как снизить вероятность возгорания электросамоката. В первую очередь Бойко советует следить за исправностью контактов проводов и соединений в зарядных устройствах.
«При зарядке должно быть хорошо проветриваемое помещение, чтобы в воздухе содержалось меньше концентрации вредных веществ и паров, которые дают возможность взрыву произойти. Не оставлять на ночь эти вещи на зарядке. Хорошо бы заряжать аккумуляторы не в квартирах, а на открытых площадках», – добавил он.
Ранее эксперт также назвал причины, по которым может загореться батарея электросамоката.