Мединский рассказал, какую правду о Минских соглашениях узнают школьники России

В новом учебнике по истории для российских школьников есть раздел под названием "Минские соглашения - что это было". Об этом в интервью KP.RU рассказал помощник президента России, соавтор учебника Владимир Мединский.

Прежде всего там есть цитаты участников событий: экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, бывших президентов Франции и Украины Франсуа Олланда и Петра Порошенко.

"Там нет предположений, там факты. Их прямая речь", - заверил историк.

Россия пыталась с помощью Минских соглашений "добиться мира на Донбассе в рамках существовавшей тогда международной государственно-правовой системы", объяснил он. При этом, убежден Мединский, остальные участники процесса вели "сознательный, запланированный обман".