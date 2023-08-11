Змея укусила 70-летнюю пенсионерку на участке под Москвой

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Змея укусила 70-летнюю пенсионерку на участке в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации издания, пожилая женщина вышла на свой участок в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Подлипки». Там в траве находилась рептилия. Россиянка получила укус в ногу.Ее доставили в больницу в состоянии средней тяжести с токсическим эффектом змеиного яда. По предварительным данным, бабушку атаковала гадюка.

До в Московской области годовалого ребенка и школьника экстренно госпитализировали после укусов змей. Рептилии напали на детей, когда те находились на придомовой территории.