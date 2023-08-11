Михаил Фридман и Петр Авен попали в обновленный санкционный список США
Вашингтон расширил санкционный список против России, включив в него четыре физлица и одно юрлицо. Соответствующий документ появился на сайте Минфина США.
Новые ограничения в основном затронули представителей «Альфа-групп», в том числе сооснователей и бывших членов совета директоров Петра Авена и Михаила Фридмана и бывших акционеров Германа Хана и Алексея Кузьмичева. Также в список попал Российский союз промышленников и предпринимателей.
У всех попавших в перечень заблокируют активы и запретят заключать сделки с резидентами.
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