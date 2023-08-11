В профсоюзе полиции назвали причины нехватки сотрудников МВД

«Одним из основных критериев оценки деятельности полиции является население, его никто не спрашивает. Чтобы узнать реальное мнение населения о работе данного территориального органа полиции, нужно сделать очень просто: сейчас будут выборы депутатов осенью — поставить один ящик, в который бы люди бросали бюллетени по поводу их отношения к деятельности полиции. Если мнение более 50% голосующих о полиции будет отрицательное, то начальника данного территориального органа нужно увольнять по недоверию, а если в целом по региону, то начальника главка, если в целом по России, то министра. МВД работает на план, а не на людей — вот основная причина того, что у нас такая ситуация сложилась».