В профсоюзе полиции назвали причины нехватки сотрудников МВД
Это связано с деструктивной деятельностью руководящего состава и сложившейся бюрократической системой.
Такое мнение в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» высказал председатель столичного межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин. Он обратил внимание, что перевестись в другое отделение зачастую невозможно.
«Там, где начальник нормальный и по нормальному относится к людям, они оттуда и не уходят. Либо молодые приходят и смотрят, куда они попали — всяческими путями пытаются либо уволиться, либо перевестись в другое место. Причём очень тяжело перевестись, практически невозможно, вплоть до «через увольнение». Плановая система, хамское отношение к сотрудникам и то, что начальники сами распределяют премии, не советуясь с коллективом, то есть начальники себя чувствуют хозяевами рабов. Какой раб будет нормально работать? Если у человека остаётся совесть, он уходит из этой системы. Если у него повышенное чувство собственного достоинства, то его увольняют из этой системы — такие не нужны».
Пашкин предложил собирать мнение населения о работе органов. Он отметил, что при негативных результатах таких опросов необходимо делать кадровые перестановки.
«Одним из основных критериев оценки деятельности полиции является население, его никто не спрашивает. Чтобы узнать реальное мнение населения о работе данного территориального органа полиции, нужно сделать очень просто: сейчас будут выборы депутатов осенью — поставить один ящик, в который бы люди бросали бюллетени по поводу их отношения к деятельности полиции. Если мнение более 50% голосующих о полиции будет отрицательное, то начальника данного территориального органа нужно увольнять по недоверию, а если в целом по региону, то начальника главка, если в целом по России, то министра. МВД работает на план, а не на людей — вот основная причина того, что у нас такая ситуация сложилась».
Ранее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что в июле из органов уволились 5 тыс. сотрудников. По его словам, некомплект личного состава стал критическим.