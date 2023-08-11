Россиян предупредили о возможном дефиците лекарств

Российская фармацевтическая отрасль попросили ускорить рассмотрение вопроса о включении новых лекарств в перечни Минздрава, в том числе жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и список высокозатратных нозологий (ВЗН). Об этом со ссылкой на обращение организаций к премьер-министру России Михаилу Мишустину пишет «Коммерсантъ».

© Lenta.ru

Письмо главе кабмина было подписано в том числе Ассоциацией российских фармпроизводителей (АРФП), Ассоциацией международных фармпроизводителей и аналогичной структурой, объединяющей фармкомпании ЕАЭС. Они попросили поручить Минздраву провести заседание специальной комиссии в сентябре для одобрения препаратов на включении в перечни на следующий год. С начала 2023 года ведомство уже дважды откладывало рассмотрение этого вопроса.

Видео дня

Представители отрасли объясняют, что отсутствие ясности со стороны правительства не позволяет компаниям планировать сроки и объем производства лекарств, а также их импорт для зарубежных препаратов. При этом даже после включения лекарственного средства в список до его поступления в аптеки может пройти до 6 месяцев до года. Все это может вызвать дефицит лекарств и проблемы с обеспечением пациентов, предупредили они. Ситуацию осложняет также то, что не вошедшие в перечень ЖНВЛП препараты не могут закупаться государством для льготников и входить в программу госгарантий.

Обычно правительство включает новые лекарственные средства в списки в конце года. При этом в прошлом году перечень ЖНВЛП был увеличен только на пять позиций место 19 одобренных комиссией Минздрава, а в список ВЗН, по которому граждане страны могут получать дорогостоящее лечение, не было добавлено ни одного препарата. В 2023 году Минздрав одобрил только один препарат (из списка ЖНВЛП), а на рассмотрении находятся 28 новых лекарств.

Генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев назвал ситуацию с включением в перечни непрозрачной. Он уточнил, что сложностей добавляет необходимость регистрировать предельную цены таких лекарств после их включения в списки. Компании хотят понимать, стоит ли им вообще добавлять в перечни свои препараты и по какой стоимости, учитывая текущую инфляцию и колебания курсов валют, подчеркнул Дмитриев. По его мнению, перенос заседания объясняется неготовностью правительства обеспечить закупки из-за проблем с финансированием.