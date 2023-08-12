В Театре сатиры проходит прощание с Верой Васильевой

Васильева считалась самой пожилой из народных артистов СССР. Актриса родилась 30 сентября 1925 года. В 1948 году окончила Московское городское театральное училище при Театре Революции. В 1945 году дебютировала в кино в картине "Близнецы". Первую большую роль сыграла в 1947 году в фильме "Сказание о земле Сибирской", где воплотила образ Насти Гусенковой. Фильмография актрисы насчитывает десятки картин. Среди фильмов с ее участием - "Свадьба с приданым", "Звезда экрана", "Несовершеннолетние", "Карнавал", "Выйти замуж за капитана", "Похождения зубного врача". С 1948 года служила в Московском академическом театре сатиры, где сыграла свыше 60 ролей. В частности, ее можно было увидеть в постановках "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Вера", "Женихи", "Таланты и поклонники", "Роковое влечение".