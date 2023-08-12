В Театре сатиры проходит прощание с Верой Васильевой

Церемония прощания с народной артисткой СССР, актрисой театра и кино Верой Васильевой, которая умерла на 98-м году жизни, проходит в Театре сатиры, где актриса прослужила 75 лет, передает корреспондент ТАСС.
Играет негромкая музыка. Люди несут цветы. Проститься с актрисой пришли близкие, коллеги и поклонники. На 14:30 мск запланировано отпевание Васильевой в храме Христа Спасителя. Позднее актрису похоронят на Новодевичьем кладбище.
О смерти Васильевой стало известно 9 августа. Соболезнования в связи с ее уходом из жизни выразили президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, министр культуры РФ Ольга Любимова, мэр Москвы Сергей Собянин, ректор Российского института театрального искусства - ГИТИС Григорий Заславский, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, народная артистка РСФСР Наталия Белохвостикова, народная артистка РФ Алена Яковлева, председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин.
Васильева считалась самой пожилой из народных артистов СССР. Актриса родилась 30 сентября 1925 года. В 1948 году окончила Московское городское театральное училище при Театре Революции. В 1945 году дебютировала в кино в картине "Близнецы". Первую большую роль сыграла в 1947 году в фильме "Сказание о земле Сибирской", где воплотила образ Насти Гусенковой. Фильмография актрисы насчитывает десятки картин. Среди фильмов с ее участием - "Свадьба с приданым", "Звезда экрана", "Несовершеннолетние", "Карнавал", "Выйти замуж за капитана", "Похождения зубного врача". С 1948 года служила в Московском академическом театре сатиры, где сыграла свыше 60 ролей. В частности, ее можно было увидеть в постановках "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Вера", "Женихи", "Таланты и поклонники", "Роковое влечение".