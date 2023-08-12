Прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой завершилось в Театре сатиры

— Сегодня я прощаюсь со своей театральной юностью и со своим первым театральным чтением. Тот свет и та радость, которые подарило живое и настоящее общение с Верой Кузьминичной. В 90 она приходила на мои спектакли. Это было для меня совершенно невероятно, — сказал заслуженный артист РФ, худрук театра имени Пушкина Евгений Писарев.