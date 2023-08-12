Прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой завершилось в Театре сатиры
В Театре сатиры простились с народной артисткой СССР Верой Васильевой. Об этом передает РИА Новости.
— Сегодня я прощаюсь со своей театральной юностью и со своим первым театральным чтением. Тот свет и та радость, которые подарило живое и настоящее общение с Верой Кузьминичной. В 90 она приходила на мои спектакли. Это было для меня совершенно невероятно, — сказал заслуженный артист РФ, худрук театра имени Пушкина Евгений Писарев.
Он выразил сожаление в связи с гибелью актрисы.
Напомним, что Васильеву похоронят в субботу, 12 августа, на Новодевичьем кладбище в Москве.
Приемная дочь актрисы Дарья Милославская рассказала, что всего за три дня до смерти Васильева чувствовала себя неплохо, она отдыхала на даче в Подмосковье и качалась на качелях.
Народная артистка СССР Вера Васильева умерла в возрасте 97 лет. За свою карьеру она успела исполнить более 100 театральных ролей. В частности, она сыграла в спектаклях «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Воительница», «Трехгрошовая опера», «Ревизор». Также актриса снялась в фильмах «Близнецы», «Следствие ведут ЗнаТоКи», «Пока цветет папоротник» и многих других кинокартинах.