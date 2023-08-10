В Россию прибыла первая группа китайцев по безвизу

Первая группа безвизовых китайских туристов прибыла в Россию в четверг, 10 августа. Об этом сообщается на Минэкономразвития России.

По данным ведомства, в московском аэропорту Шереметьево прошла торжественная встреча гостей из Китая. Остальные группы прибудут на неделе и отправятся на отдых в разные регионы страны. С российской стороны рейсы выполняют авиакомпании «Аэрофлот», «Аврора», «Ираэро», S7 и «Якутия».

«От китайской стороны мы получили подтверждение о том, что они готовы начать прием российских туристов», — сказал директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев.