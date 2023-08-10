Народная артистка Лариса Голубкина попала в больницу
Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина находится в больнице. Об этом она лично сообщила в разговоре с «РИА Новости».
«Мне неудобно говорить, потому что я лежу в больнице...» — сказала 83-летняя артистка.
Голубкина добавила, что причиной госпитализации послужило ее падение 9 августа в больнице. Она отметила, что это произошло случайно.
Напомним, что в 2021 году Голубкина проходила лечение в реабилитационном центре из-за перелома шейки бедра.
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