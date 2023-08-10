В Ростовской области появилось озеро из нечистот

Озеро из нечистот Ростовской области из-за «слива канализации в поля». Об этом Ирина Полякова, опубликовавшая соответствующее видео.

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По ее словам, прибывшие на место событий правоохранители составили протокол. Слив нечистот происходит по причине отсутствия канализации.

«Выяснилось, что жидкие отходы сливали в озеро не сторонние частные компании или физические лица, а муниципальное предприятие, которое официально занимается вывозом отходов», — сказала депутат.

Как отметила Полякова, после обнародования кадров к ней стали обращаться местные жители. Со ссылкой на их рассказы парламентарий объяснила, что «за вывоз жидких отходов муниципальная служба берет немалые деньги», а сливают ее работники предприятия неподалеку, «в двух минутах проезда».