Популярная тиктокерша Ира Блан высказалась о переезде в США

«Мы прекрасно понимали, что нас здесь никто не ждет, мы прекрасно понимали, что нам нужно будет строить все заново, как наши жизни, так и нашу работу», — высказалась Блан, добавив, что была готова к тому, что ей придется потратить несколько лет на продвижение в Штатах.