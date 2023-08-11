Для учителей подготовят учебник по военной истории

«Кстати, скажу, что у нас готовится книга-учебник по военной истории – в том числе, по военным операциям. Это будет дополнительное пособие для учителей по всей линейке от 5 до 11 класса», – сказал Мединский.

До этого в Минпросвещения РФ сообщили о том, что будет создан единый для всех образовательных учреждений учебник по истории. В это пособие будут включены сведения о проведении СВО на Украине и появлении в составе государства новых регионов.