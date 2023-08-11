Для учителей подготовят учебник по военной истории

В России подготовят пособие по военной истории для учителей
Для учителей, преподающих историю в 5–11 классах, издадут дополнительное пособие о военных действиях. Об этом рассказал помощник главы РФ Владимир Мединский.
«Кстати, скажу, что у нас готовится книга-учебник по военной истории – в том числе, по военным операциям. Это будет дополнительное пособие для учителей по всей линейке от 5 до 11 класса», – сказал Мединский.
До этого в Минпросвещения РФ сообщили о том, что будет создан единый для всех образовательных учреждений учебник по истории. В это пособие будут включены сведения о проведении СВО на Украине и появлении в составе государства новых регионов.
Известно, что учащиеся 10–11 классов получат учебники уже в 2023 году, а для 5–9 классов их обещают доработать в 2024 году, сообщает «КП».