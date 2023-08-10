Россияне спасли подстреленного краснокнижного орла-могильника

В Башкортостане волонтеры спасли краснокнижного орла-могильника Aquila heliaca. Как уточняет KP.RU, двух таких орлов 4 августа подстрелили неизвестные, одну из птиц спасти не удалось. Спасением второго пернатого хищника занимается уфимский центр реабилитации диких животных «Пин и Пуф».

У выжившей птицы обнаружили огнестрельное ранение груди и перелом плечевого сустава. Пуля прошла насквозь. В настоящий момент специалисты наблюдают за состоянием подопечного и ждут момента, когда он достаточно оправится, чтобы пережить хирургическое вмешательство.

«Из-за ослабленного состояния операция без угрозы жизни птицы по извлечению остатка пули и хирургическое восстановление сустава пока что невозможны», — Дмитрий Стрельников.

Отмечается, что вернуться к вольной жизни после пережитого орел уже не сможет — он будет слишком слаб.