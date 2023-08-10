Ростов захотели переименовать

Городу Ростов Ярославской области решили сменить название на Ростов Великий. О том, что его захотели переименовать, сообщил глава администрации Сергей Тихомиров на странице во «ВКонтакте».

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Автором инициативы выступила Общественная палата Ростовского района. В четверг, 10 августа, для сбора подписей граждан открылись шесть пунктов, расположенных в торговых центрах, магазине, театре, стадионе и на рынке. Параллельно с июня 2023 года проходит опрос жителей по переименованию города — поучаствовать в нем могут горожане в возрасте от 14 лет.

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«В сознании многих поколений жителей нашего древнего города, да и всей России, наш город всегда был, есть и будет Ростовом Великим. Многие люди недоумевают, когда узнают о том, что официальное его название — просто "Ростов".

Несколько десятилетий активистами вносились предложения об официальном переименовании Ростова и время перемен, наконец, пришло!» — заявил Тихомиров.

В качестве успешного примера подобного переименования города в России он привел «превращение» Новгорода в Великий Новгород в 1999 году. Тихомиров убежден, что Ростову так же важно отразить в своем названии свои «многовековую славу» и «уникальное наследие». Кроме того, глава администрации заверил местных жителей, что переименование города не приведет к каким-либо финансовым затратам для них. Он добавил, что в этом случае не придется одномоментно менять документы, вывески и дорожные знаки.

По словам зампреда Ярославской областной думы Антона Капралова, для переименования города российское законодательство не требует проведения опроса, так что администрация намерена выяснить мнение населения по этому поводу и заручиться его поддержкой. Он добавил, что, если жители одобрят инициативу, власти направят обращение в Ярославскую областную думу. Та, в свою очередь, подготовит соответствующий законопроект и выйдет с ним в Государственную думу.