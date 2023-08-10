Мирей Матье высказалась о конфликте на Украине

Французская певица Мирей Матье заявила, что не хотела бы давать выступлений в поддержку украинцев, чтобы избежать вовлечения в политические вопросы. Об этом сообщает французская газета Nice-Matin.

«Это было бы политикой, а я этого не хочу», — сказала она.

Матье также призналась, что не собирается давать концерты и в России, несмотря на свою любовь к «великому народу» страны.

Говоря о конфликте на Украине, Матье призвала концентрировать внимание на мире, а не на поставках оружия Киеву. При этом певица сомневается, что президент Франции Эммануэль Макрон может быть посредником в мирных переговорах. Она ожидает, что в этой ситуации нужен политик уровня экс-президента ЮАР Нельсона Манделы.