Россия предложила Индии запустить безвизовый групповой туробмен

Россия направила Индии предложение о запуске безвизового группового туробмена между странами. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в интервью телеканалу " Россия-24 ".

"Сейчас с Китаем (запустили безвизовый туробмен - прим. ТАСС). Дальше у нас Индия. <…> Мы направили туда предложение. Пока идет проработка по дипломатическим каналам, будем ускорять", - сказал он.

Министр отметил, что перед отраслью стоит задача вернуться на доковидные параметры по въездному турпотоку и заместить выпавший турпоток из недружественных стран.

С 1 августа Россия и Китай готовы на взаимной основе принимать группы туристов в рамках межправительственного соглашения о безвизовых групповых туристических обменах. Кроме того, с 1 августа запущен безвизовый групповой туробмен между Россией и Ираном. 10 августа ожидается прибытие в Россию первой после пандемии группы китайских туристов в рамках безвизового туробмена.