В России выявили 17 случаев заражения новым вариантом COVID

В России выявили 17 случаев заражения новым вариантом коронавируса EG.5
В период с апреля по август 2023 года в России выявили 17 случаев заражения новым вариантом коронавируса EG.5 или «эрис». Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
— В Российской Федерации первые единичные случаи инфицирования вариантом EG.5. выявлены в апреле 2023 года...Всего 17 случаев, или 0,24 процента от всех случаев инфицирования в период с апреля по август 2023 года, — говорится в материале.
Как передали ТАСС в ведомстве, новый подвид коронавируса распространяется быстрее предшественников.
Недавно Всемирная организация здравоохранения предупредила об активном распространении нового варианта омикрон-штамма. Риск, который EG.5 в настоящее время представляет для населения на глобальном уровне, расценивается как низкий.
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