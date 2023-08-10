В России выявили 17 случаев заражения новым вариантом COVID

В период с апреля по август 2023 года в России выявили 17 случаев заражения новым вариантом коронавируса EG.5 или «эрис». Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

— В Российской Федерации первые единичные случаи инфицирования вариантом EG.5. выявлены в апреле 2023 года...Всего 17 случаев, или 0,24 процента от всех случаев инфицирования в период с апреля по август 2023 года, — говорится в материале.

Как передали ТАСС в ведомстве, новый подвид коронавируса распространяется быстрее предшественников.

Недавно Всемирная организация здравоохранения предупредила об активном распространении нового варианта омикрон-штамма. Риск, который EG.5 в настоящее время представляет для населения на глобальном уровне, расценивается как низкий.

В начале апреля в России выявили первые случаи заражения новым подвариантом коронавируса «арктур». Чем опасен новый штамм вируса, «Вечерней Москве» рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.