Казарновская высказалась о поведении Марии Максаковой*
Оперная певица Любовь Казарновская прокомментировала поведение коллеги Марии Максаковой* (признана в России иностранным агентом). В интервью проекту «Так сказать» Казарновская призналась, что ей «стыдно за таких людей».
По мнению Казарновской, Максакова* занимается антироссийской пропагандой, когда делает нелицеприятные заявления о российских политических деятелях и артистах.
«Если говорить о ее и профессиональной, и человеческой жизни, то, конечно, это вызывает очень много вопросов. И совершенно понятно, что, уехав туда, у нее только один путь — вот такой», — подчеркнула оперная певица.
Она отметила, что ей «безумно жаль» Максакову*, однако вместе с этим она испытывает стыд за нее и подобных ей людей.
Напомним, что Максакова* уехала на Украину еще в 2016-м году. После начала специальной военной операции она стала активно критиковать российских знаменитостей. В марте она осудила Казарновскую за отсутствие вокальных данных, заявив, что коллега профессионально непригодна.