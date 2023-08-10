Герой России назвал умершего космонавта Викторенко старшим товарищем

Вы меня просто застали врасплох. Мы с ним пересекались, я знаю его не настолько хорошо, но это старший товарищ. Мы пересекались на различных мероприятиях. Более того, работая в Центре управления полетами, еще до отряда космонавтов, я обеспечивал его полеты тоже. Вы меня просто ошарашили! – сказал Борисенко.