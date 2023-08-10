Умер советский и российский космонавт Александр Викторенко

Викторенко зачислили в отряд космонавтов в 1978 году. В 1987-1995 годах он совершил четыре полета в космос — там он провел в общей сложности 490 суток. За свою карьеру он совершил шесть выходов в открытый космос, проведя там около 20 часов. В один из выходов, который Викторенко провел совместно с космонавтом Александром Серебровым, было впервые испытано средство перемещения космонавта (СПК), которое также известно как «космический мотоцикл».