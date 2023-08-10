Умер советский и российский космонавт Александр Викторенко
Советский и российский космонавт Александр Викторенко умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.
Представитель ЦПК не уточнил причину смерти Викторенко. Дата прощания с космонавтом пока неизвестна.
Александр Викторенко родился 29 марта 1947 года в селе Ольгинка в Казахской ССР. Окончил Оренбургское высшее военное авиационное училище летчиков. После этого служил старшим летчиком, командиром корабля и летчиком морского ракетоносного авиационного полка.
Викторенко зачислили в отряд космонавтов в 1978 году. В 1987-1995 годах он совершил четыре полета в космос — там он провел в общей сложности 490 суток. За свою карьеру он совершил шесть выходов в открытый космос, проведя там около 20 часов. В один из выходов, который Викторенко провел совместно с космонавтом Александром Серебровым, было впервые испытано средство перемещения космонавта (СПК), которое также известно как «космический мотоцикл».