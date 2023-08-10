Гогунский прокомментировал свой неудавшийся визит в Грузию

Актер Виталий Гогунский, наиболее известный по роли Кузи из сериала «Универ», прокомментировал неудавшийся визит в Грузию. Как сообщает газета «Известия», артист признался, что собирался за границу к любимой девушке.

Гогунский считает, что ему запретили въезд в страну, поскольку его появление в Грузии вызвало бы слишком сильный резонанс среди местной оппозиции.

«Я видел желание пограничников, они были нормально ко мне настроены. Но приказ есть приказ», — заявил он.

Актер отметил, что Грузия много для него значит. В этой стране познакомились его родители, а сам он провел там детство. Запрет на въезд Гогунский принял с пониманием, хоть и сожалеет, что не сможет повидаться с друзьями и любимой девушкой.

Россиянам он посоветовал отдыхать в своей стране, отметив, что граждане России склонны к прощению и толерантности.