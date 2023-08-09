Звезду сериала «Универ» не пустили в Грузию

Российского актера Виталия Гогунского не пустили в Грузию. Об этом в среду, 9 августа, сообщил Telegram-канал Mash, опубликовавший также кадры из самолета с артистом, вылетающим обратным рейсом в Москву.

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Подписчики, приславшие видео, рассказали, что звезду сериала «Универ» завели в самолет под пограничным конвоем в аэропорту Тбилиси. Эту информацию каналу подтвердил директор актера Табриз Шахиди. По его словам, такое решение приняли власти страны по политическим причинам.