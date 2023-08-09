В Москве появятся продюсерский центр и радиостанция «Молодые ветра»

«Мы объявляем о создании продюсерского центра «Молодые Ветра», потому что это целая индустрия, целая система, у которой уже появились свои исполнители, концерты, площадки. <...> Это большая работа, которая должна продолжиться дальше. Мы не может останавливаться на конкурсе, это уже целая экосистема», — подчеркнул Майданов.