В Москве появятся продюсерский центр и радиостанция «Молодые ветра»

Российский политический и общественный деятель, заслуженный артист РФ, сопредседатель жюри конкурса «Нашествие: Молодые ветра» Денис Майданов в пресс-центре НСН объявил о создании продюсерского центра «Молодые ветра», который представит свой концерт на «Тавриде-Арт» в августе.
«Мы объявляем о создании продюсерского центра «Молодые Ветра», потому что это целая индустрия, целая система, у которой уже появились свои исполнители, концерты, площадки. <...> Это большая работа, которая должна продолжиться дальше. Мы не может останавливаться на конкурсе, это уже целая экосистема», — подчеркнул Майданов.
В свою очередь председатель жюри конкурса «Нашествие: Молодые Ветра» Игорь Паньков объявил о создании онлайн-радиостанции «Молодые ветра». По его словам, победители конкурса выступят в эфире первыми.
«Нашествие» проходит с 1999 года и является крупнейшим российским музыкальным фестивалем под открытым небом. На нем в разные годы выступали такие звезды, как Земфира (признана в РФ иностранным агентом), «Ленинград», «Ария», «Кукрыниксы», «Мумий Тролль», «Агата Кристи», «Король и Шут», «Ляпис Трубецкой», «АукцЫон» и многие другие.
Ранее лидер «Землян» Киселев обвинил Газманова в воровстве песен.