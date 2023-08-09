Валерий Пономаренко раскрыл детали конфликта с вдовой брата-близнеца
Юморист Валерий Пономаренко в разговоре с kp.ru опроверг слова вдовы своего брата-близнеца Александра о том, что он якобы претендует на его наследство.
«Это вранье. Я ни на что не претендую. И все, что мог, давал на лечение брата. Остались долги и у нее, и у меня. Сумму я не буду называть», — подчеркнул Пономаренко.
Таким образом он ответил на обвинения вдовы брата Анны в том, что он якобы не помогал ей оплачивать лечение больного раком Пономаренко. По словам юмориста, он был готов к такому развитию событий, так как знал контекст ситуации и психологическое состояние девушки.
«Я просто знал психологическую подоплеку всего этого. Предполагал, что так может быть, поэтому был готов... Не могу рассказывать, что случилось между нами», — уточнил он.
По его словам, Анна действительно просила у него деньги в долг, однако он был вынужден ей отказать, так как сам испытывал финансовые трудности.
«Было такое, что она просила. Но я понимаю свои возможности. Если бы был в состоянии помочь, я бы помог. А она думает наоборот, что я должен был почку продать или еще что», — посетовал Пономаренко.
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