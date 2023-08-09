Скончалась народная артистка СССР Вера Васильева

Народная артистка СССР Вера Васильева умерла в возрасте 97 лет. Об этом сообщается на сайте московского Театра Сатиры.

В театре выразили соболезнования близким, пообещав объявить дату прощания и похорон актрисы позднее. Причина смерти Васильевой не уточняется.

Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года в Москве. В 1948 году окончила Московское городское театральное училище при Театре Революции. Дебютировала в кино еще будучи студенткой, снявшись в 1945 году в эпизодической роли в картине «Близнецы». Первую большую роль Васильева сыграла в фильме «Сказание о земле Сибирской». За эту картину получила Сталинскую премию. Всего фильмография артистки насчитывает более 40 картин.